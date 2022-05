Salah blessé, Klopp donne des nouvelles

Malgré la victoire de leur équipe ce samedi face à Chelsea, en finale de la FA Cup (0-0, 6 tirs au but à 5), les supporters de Liverpool étaient en pleine panique après avoir vu sortir coup sur coup, et sur blessure, Mohamed Salah (33e) et Virgil van Dijk (91e). À deux semaines de la finale de la Ligue des champions que les Reds disputeront le 28 mai contre le Real Madrid, la crainte de devoir se passer de deux atouts majeurs a tout de suite fait trembler les fans. Mais une intervention de Jürgen Klopp a quelque peu rassuré.

Après la rencontre, l'entraîneur allemand de Liverpool a donné des informations sur l'état de santé des deux hommes. Sur Mohamed Salah d'abord, Klopp a calmé le jeu. "'Mo' est venu me voir au moment de sa sortie et m'a dit qu'il pouvait continuer." Touché aux adducteurs, l’Égyptien a préféré être immédiatement remplacé pour éviter une sérieuse blessure. Un choix prudent qui a donc permis à son entraîneur d'entrevoir le futur proche avec confiance.

Fin de saison chargée

"Les deux sont OK. Je pense que tout ira bien pour chacun d'eux", a ajouté Jürgen Klopp pour parler aussi d'un Virgil van Dijk remplacé dès la première minute de la prolongation. "Il a eu un petit souci, mais il va bien", a conclu le stratège allemand. La fin de saison de Liverpool s'annonce passionnante. Vainqueur de la FA Cup et la de League Cup, le club de la Mersey peut toujours viser un historique quadruplé. Il lui faudra pour cela remporter la Premier League et la Ligue des champions.