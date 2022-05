Liverpool : Klopp ne veut plus de la Ligue des nations

Jürgen Klopp n'avait pas forcément la tête à rire, ce vendredi. Il s'est emporté contre la Ligue des nations après avoir été contacté par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Un échange consécutif à la plainte de Klopp autour du nombre de billets adressés aux supporters des Reds pour la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (20 000 tickets pour les Reds et 20 000 pour le club merengue alors que le Stade de France dispose d'une capacité de 80 000 places).

"L'une des idées les plus ridicules du monde du football"

Devant les médias, Klopp a expliqué avoir de nouveau affirmé à Ceferin que les supporters de Liverpool auraient dû avoir plus de billets. Puis l'échange entre les deux hommes a débordé sur le cas de la Ligue des nations. "La Ligue des nations est l’une des idées les plus ridicules du monde du football. Les joueurs ont joué plus de 70 matchs et nous continuons avec ceux de la Ligue des nations (après la fin de la saison)", a regretté l'entraîneur de Liverpool.

"Quatre, cinq, six matchs avec les équipes nationales... Je préférerais que l’UEFA prenne plus d’argent sur les finales de la Ligue des Champions et se débarrasse de la Ligue des nations", a assuré Klopp. Pour rappel, la phase de groupes de la Ligue des nations 2022-2023 débutera de façon avancée, en raison de la Coupe du monde au Qatar. Du 2 juin au 27 septembre prochains, plusieurs éléments des Reds pourraient être mobilisés par la compétition, dont Trent Alexander-Arnold (Angleterre), Virgil van Dijk (Pays-Bas), ou encore Andrew Robertson (Ecosse).