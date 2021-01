FA Cup : Tottenham logique vainqueur contre Wycombe

Le succès a été long à se dessiner mais est fort logique au vu de la prestation d'ensemble des deux équipes. Ce lundi soir, Wycombe, dernier de la seconde division anglaise, a pourtant su réaliser la surprise, en ouvrant le score contre le Tottenham B de José Mourinho, dès la 25ème minute de jeu, grâce à une réalisation de Fred Onyedinma. Seul au point de penalty, le joueur a profité d'un ballon détourné vers lui afin de tromper Joe Hart. Sans être brillant par la suite, Tottenham a égalisé juste avant la mi-temps avec un but d'un Gareth Bale pas très brillant dans le match.

La qualité du banc de Tottenham a fait la différence

En seconde période, les Spurs, privés au coup d'envoi de Son, Kane, Ndombele et Højbjerg , laissés sur le banc, ont su réagir, tardivement. Wycombe n'a pas eu beaucoup d'espoir et les entrées des joueurs cités ci-dessus ont nettement su faire pencher la balance, à partir de la 86ème minute, toutefois. C'est d'abord Harry Winks qui a su marquer, avant que Tanguy Ndombele, d'un doublé (87ème, 93ème), n’achève les pensionnaires de seconde division, au grand soulagement de José Mourinho. Le technicien lusitanien avait certainement la tête à Liverpool, que son équipe recevra jeudi soir, en Premier League (21 heures). En huitièmes de finale de la FA Cup, les Spurs seront opposés à l'Everton de Carlo Ancelotti, en février prochain.