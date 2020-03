Chelsea - Kepa, l’heure du retour ?

"Un choix extrêmement fort"

Un changement… qui ne change rien., incapables de conserver leur cage inviolée pour la huitième fois d’affilée. Une série entamée par Kepa Arrizabalaga, depuis rétrogradé par Frank Lampard . Sans l’effet escompté, puisque si Chelsea est toujours quatrième du classement, Manchester United et les Wolves sont revenus à deux points.Avec le portier argentin qui, sans être transcendant, n’a pas commis de grossière erreur, les Blues ont bien remporté deux matchs, en FA Cup chez une équipe de Hull à la peine en Championship (2-1), et contre Tottenham en championnat (2-1). Mais ils ont été défaits à deux reprises à domicile, face à un rival direct en Premier League, MU (0-2), et contre le Bayern, lors d’un huitième de finale de Ligue des Champions largement remporté par les Bavarois (0-3)



Le poste de gardien de but n’est évidemment pas le seul où Lampard rencontre des difficultés, à l’image d’une défense aux abois et qui se cherche toujours. Mais son particularisme n’est plus à démontrer. "Je n’ai pas été surpris, mais je pense que c’est un choix extrêmement fort, confirme l’ancien portier du club Mark Schwartzer à Goal. Il concédait beaucoup trop de buts, des buts qu’il n’aurait pas dû prendre en temps normal. Avec Caballero, vous savez à quoi vous attendre. Et je pense qu’en prenant cette décision, il est obligé de s’y tenir quelques temps. Tout va dépendre de la réaction de Kepa maintenant."



Mais comment le gardien le plus cher de l’histoire, recruté pour 80 millions d’euros à Bilbao en 2018, vit-il sa mise à l’écart ? Pour Lampard, qui assure ne pas vouloir s’en séparer, le portier Basque de 25 ans, soit 13 moins que Caballero, reste "professionnel à l’entraînement. Et chaque joueur peut contrôler son destin dans sa manière de jouer et de s’entraîner", a assuré l’ancien milieu de terrain lundi en conférence de presse, à la veille de recevoir Liverpool pour le choc des huitièmes de finale de la FA Cup. L’occasion parfaite de relancer Kepa, en balance pour débuter cette rencontre à en croire son entraîneur ?

Lampard : "Les Reds sont redevenus humains"