Après avoir évolué pendant toute sa carrière en Premier League, Jack Wilshere a découvert son antichambre, le Championship, mardi dernier. L’ex-prodige, considéré à ses débuts comme le futur du football anglais, est aujourd’hui âgé de 29 ans, et il a rejoint Bournemouth jusqu’à la fin de saison pour tenter de se relancer, dans un club où il avait été prêté par Arsenal en 2016-2017. Mais à l’époque, les Cherries évoluaient dans l’élite. Et c’est donc sous leur maillot qu’il a découvert le deuxième échelon, avec une dizaine de minutes lors de la défaite de sa nouvelle formation sur la pelouse de Derby County (1-0).



Mais l'international anglais (34 sélections, 2 buts) se sent-il toujours comme un joueur de Premier League ? "Aujourd’hui, je joue en Championship, donc non, je ne me considère pas comme un joueur de Premier League", a-t-il répondu franchement en conférence de presse. Une Premier League qu’il a finalement peu fréquentée avec West Ham, où il est arrivé en 2018 à son départ d’Arsenal. Durant deux saisons encore marquées par les blessures, Wilshere n’est ainsi apparu que lors de 16 matchs de championnat et 19 au total avec les Hammers, la dernière fois en septembre dernier lors d’une rencontre de League Cup. Il se dit toutefois prêt à suivre le rythme effréné du Championship, et ses 24 équipes.

"Un challenge différent"



"Je sais que c’est un championnat difficile et qu’il y a beaucoup de matchs, ce sera donc un challenge différent par rapport à tout ce que j’ai pu expérimenter auparavant dans ma carrière. Mais ça m’excite, confie-t-il encore. Je sens que j’ai encore beaucoup à donner, et je suis impatient de jouer des matchs." Il pourrait en disputer un mardi soir, lors de la dernière rencontre des 16es de finale de la FA Cup. Un affrontement contre Crawley repoussé de trois jours en raison de la découverte de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l’équipe de quatrième division.



Wilshere aurait ainsi l’occasion de retrouver une compétition où il n’a plus joué depuis la victoire d’Arsenal contre Aston Villa en finale de l’édition 2015 (4-0). "J’adore la FA Cup. Quand j’étais plus jeune, c’était une opportunité pour moi d’essayer de me faire une place dans l’équipe pour la Premier League. Arsène (Wenger) était toujours très bon avec ça, mais maintenant je suis à une période différente de ma carrière et je veux surtout essayer d’avoir du temps de jeu pour prouver que je suis en forme." Son premier objectif, pour pouvoir ensuite aider Bournemouth, actuel sixième du classement et virtuel barragiste, à retrouver la Premier League.



