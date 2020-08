Arsenal : Arteta revient sur ses débuts et l'importance d'Aubameyang

Samedi, à Wembley, en finale de la FA Cup contre Chelsea (2-1), Arsenal a sauvé sa saison pour le plus grand bonheur de Mikel Arteta. Devant les médias, l'entraîneur espagnol a ensuite fait le point en cette fin de saison. « Je savais les défis qui m'attendaient le jour où j'ai pris la décision de signer. Il y aura toujours des grandes attentes, en raison de l'histoire et de l'héritage incroyable de ce grand club. Voici le premier trophée, savourons-le aujourd'hui. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin pour améliorer les choses mais je suis fier de tout ce qu'on a déjà changé. Les joueurs ont été fantastiques. Je remercie le staff, mais aussi les dirigeants de nous avoir donné l'opportunité de représenter et de prendre en main ce grand club. Merci de leur soutien et de croire en nous. Le meilleur moment de ma carrière de coach ? Je le pense. Je suis fier de ce qu'on a fait, je sais les difficultés rencontrées, a notamment expliqué l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Les six derniers mois ont été tellement compliqués pour moi, par rapport à tout ce qui s'est passé dans nos vies. Quand je suis arrivé, je n'avais qu'une seule mission : faire que les joueurs et le staff soient persuadés que nous pouvions y arriver ! Nous devions changer cette énergie et cette mentalité. J'ai vu mes joueurs évoluer ensemble, profiter de leur métier et du temps passé entre eux. C'est ce qui me rend le plus fier, les trophées sont ensuite la conséquence logique de cet état d'esprit. »

Arteta compte énormément sur Aubameyang

Par la suite, Arteta a été interrogé sur le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. En fin de contrat dans un an, le Gabonais va être l'attraction du prochain mercato et les Gunners vont tout faire pour le prolonger vu son importance depuis son arrivée. « Dans les grands matchs, il y a des grands moments pour les grands joueurs. Il l'a fait en demi-finale, et il l'a refait en finale. C'est ce que vous attendez des grands joueurs. Certains se demandaient s'il pouvait faire ça dans des grands matchs, c'est fait ! Est-ce qu'il va rester ? J'espère. Tout est basé sur mes conversations avec lui : comment il voit son avenir, ce que j'attends de lui. De l'équipe que je veux faire autour de lui. J'ai parlé avec des gens très influents autour de lui. Tout le monde le respecte et l'admire au club, les joueurs sont tous derrière lui. Nous savons que les joueurs que l'on a, on doit valoriser Pierre-Emerick. Si tout est réuni, alors je pense que nous allons pouvoir le garder », a ainsi déclaré l'entraîneur espagnol, qui ne serait pas contre une bonne surprise rapidement avec la prolongation de son attaquant le plus décisif cette saison.