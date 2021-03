Agüero, le mythe (encore) vivant de City

Ecrasant meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, Sergio Agüero n'est pas près d'être battu : 257 réalisations, contre 177 pour son plus proche poursuivant Eric Brook, qui jouait avant-guerre. Plus ancien rescapé de l'effectif, il entame à 32 ans sa dixième et probablement dernière saison chez les Citizens.



Il est aussi devenu le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League (181) et le premier étranger devant Thierry Henry (175). C'est également lui qui détient le record de 20 triplés dans le championnat anglais. Il a connu trois entraîneurs : Roberto Mancini (de 2011 à 2013), Manuel Pellegrini (de 2013 à 2016) et Pep Guardiola (depuis 2016). Il a été sacré champion quatre fois (2012, 2014, 2018, 2019).

De 2011 à 2016 (23, 12, 17, 26 et 24 buts)



La conclusion de sa première saison reste probablement comme le meilleur souvenir de sa carrière : à la 94eme minute de l'ultime match du championnat, il inscrit rien de moins que le but du titre ! "Vous ne savez jamais si ça se passera à nouveau dans une carrière. Quand elle est arrivée sur mon pied, je me suis juste dit qu'il fallait que je cadre, aussi fort que je pouvais. Et c'est rentré." Encore au départ du projet gargantuesque de City, qui décroche sa première couronne nationale depuis 44 ans, il est le plus souvent associé à Dzeko, Tévez ou Balotelli. En 2015, il est sacré meilleur buteur de Premier League pour la seule fois (ses 26 buts resteront sa plus haute performance).



De 2016 à 2021 (20, 21, 21, 16 et 1 buts)



Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne et surtout Raheem Sterling, au fur et à mesure des années, le secondent avec de plus en plus de régularité. Jusqu'à ce que l'attaquant anglais, la saison dernière, devienne le meilleur buteur du club pour la première fois depuis... 2011, soit l'ultime année avant l'arrivée de l'avant-centre argentin. Devenant le plus grand réalisateur de l'histoire de Manchester City en 2017, Agüero est aussi nommé dans l'équipe de l'année en Premier League en 2018 et 2019, ce qui ne lui était jamais arrivé précédemment.



Trop souvent blessé et de moins en moins utilisé, il n'a marqué qu'un but cette saison et s'est plaint mardi, après le match de Ligue des Champions contre Mönchengladbach (2-0), que ses coéquipiers ne lui faisaient plus de passes (d'après ESPN).