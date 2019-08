C'est un mini coup de tonnerre qui s'abat sur la tête de Pierre Gasly. Alors que le pilote français avait été confirmé jusqu'à la fin de la saison par Christian Horner, son écurie Red Bull vient d'annoncer qu'il allait être échangé avec Alexander Albon et poursuivra donc la saison chez Toro Rosso.

Le pilote thaïlandais, rookie cette saison, a obtenu son meilleur résultat lors du dernier Grand Prix d'Allemagne, à la 6e place. L'écurie a justifié ça par un communiqué indiquant que "l’équipe utilisera les 9 prochaines courses pour évaluer les performances d’Alex (Albon), pour décider qui accompagnera Max Verstappen en 2020."

Pierre Gasly, qui a obtenu 63 points cette saison, retrouve le baquet qui l'a révélé la saison dernière.

