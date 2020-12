Après des mois de rumeurs, l’heure de l’officialisation est désormais arrivée pour l’écurie Haas. Au lendemain de l’officialisation de la signature pour plusieurs saisons du jeune pilote russe Nikita Mazepin, la formation américaine n’a pas perdu de temps pour boucler son duo de pilotes pour la saison 2021. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Mick Schumacher va faire le grand saut et fera ses débuts en F1 au sein d’une structure américaine qui va repartir de zéro avec le départ de Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Actuel leader du championnat de Formule 2 avant la dernière manche ce week-end à Sakhir, le protégé de la Scuderia Ferrari s’est engagé pour plusieurs saisons en faveur de l’écurie Haas.

Schumacher dans les pas de son père

Fils de l’ancien septuple champion du monde Michael Schumacher, Mick Schumacher suit donc les traces de son père mais c’est sur la piste qu’il a gagné ses galons de titulaire en F1 la saison prochaine. Avant de se battre pour le titre en F2 cette saison, il a remporté le championnat d’Europe de F3 en 2018 avec huit victoires et quatorze podiums en 30 courses. « La perspective d’être sur la grille de départ en Formule 1 la saison prochaine est un bonheur incroyable et je reste sans voix, a confié Mick Schumacher dans un communiqué. Je veux remercier l’écurie Haas, la Scuderia Ferrari et la Ferrari Driver Academy pour leur confiance. Je veux également saluer mes parents, à qui je dois tout. J’ai toujours cru que j’arriverai à réaliser mon rêve d’arriver en F1. » En difficulté cette saison tant sur le plan sportif qu’économique, l’écurie Haas a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre avec un duo inexpérimenté mais bien soutenu par leurs entourages respectifs.