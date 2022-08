Cette fois, c’est bel et bien officiel ! Quelques mois après avoir reçu le feu vert des dirigeants du Groupe Volkswagen et alors que la FIA a gravé dans le marbre la réglementation moteur pour 2026, Audi a confirmé ce vendredi lors d’une conférence de presse organisée dans le paddock de Spa-Francorchamps son engagement en Formule 1 à cette échéance. Après l’endurance, la Formule E ou encore le Dakar, la « marque aux anneaux » a été motivée par le recours à des carburants non-fossiles et une part de motorisation électrique plus importante dans la future réglementation. « Le sport automobile est une part intégrante de l’ADN d’Audi.

La F1 est autant une scène à l’échelle mondiale pour notre marque qu’un laboratoire de développement très exigeant, a rappelé Markus Duesmann, président du Conseil d’Administration d’Audi, dans un communiqué. La combinaison entre haute performance et compétition a toujours été un moteur d’innovation et de transfert de technologie dans notre industrie. Avec la nouvelle réglementation, c’est le bon moment pour nous de faire notre entrée. Après tout, autant la F1 qu’Audi ont pour objectif le développement durable. »





Audi se refuse à confirmer son partenaire



A l’occasion de cette conférence de presse, à laquelle le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem et celui de la F1 Stefano Domenicali ont pris part, Audi a confirmé que son moteur sera développé et fabriqué en Allemagne, dans son usine de Neuburg. Toutefois, la marque allemande s’est refusée à confirmer un engagement avec Sauber, qui engage à l’heure actuelle une écurie baptisée Alfa Romeo. En effet, la rumeur qui traverse le paddock depuis plusieurs semaines pointe vers un rachat de 75% du capital de l’écurie suisse, dont les installations font partie des plus modernes. Une annonce en la matière sera faite « d’ici la fin de l’année » mais la création de toutes pièces d'une écurie a été écartée.

Cette confirmation permet à la F1 de confirmer l’arrivée d’un nouveau motoriste pour la première fois depuis de longues années et le retour de Honda. « Je suis ravi d'accueillir Audi en Formule 1, une marque automobile emblématique, pionnière et innovatrice technologique, a confié Stefano Domenicali. C’est un moment important pour notre discipline qui met en lumière le fait que nous avons une plateforme mondiale forte et qui continue de croître. » Il reste maintenant à Porsche de dévoiler ses ambitions, sur fond d’alliance avec Red Bull Racing.