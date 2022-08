Williams : Prolongation de contrat pour Albon

🚨 Announcement 🇹🇭

Albon compte aider Williams à progresser

Alex Albon n’a pas manqué son retour en Formule 1. Ecarté par l’écurie Red Bull Racing au terme de la saison 2020, celui qui avait remplacé Pierre Gasly en plein milieu de la saison 2019 a fait son retour dans le paddock au sein de l’écurie Williams. Ayant un baquet libre après le départ de George Russell vers Mercedes, la formation basée à Grove a fait confiance au Thaïlandais, qui est entré dans les points à l’occasion des Grands Prix d’Australie et de Miami au volant d’une FW44 loin d’être la meilleure monoplace du paddock. Alors que l’avenir de Nicholas Latifi est incertain, avec notamment Logan Sargeant qui lorgne sur ce baquet et sera mis à l’essai lors du Grand Prix des Etats-Unis en octobre prochain, l’écurie Williams a sécurisé celui d’Alex Albon. En effet, le pilote de 26 ans a signé une prolongation de contrat portant sur plusieurs saisons.L’intéressé ne le cache pas, « c’est vraiment excitant de rester avec Williams pour 2023 ». « Je suis impatient de voir ce que l’on pourra réaliser en tant qu’écurie durant le reste de cette saison et l’a prochain, a ajouté Alex Albon dans le communiqué de son écurie. L’écurie fait de grands efforts pour progresse et je suis vraiment motivé à l’idée de poursuivre cette aventure et de développer ensemble plus avant nos apprentissages. » Patron de l’écurie Williams, Jost Capito a confié qu’Alex Albon est « un formidable pilote et un membre apprécié de l’écurie ». « Nous sommes donc ravis de pouvoir confirmer que nous allons travailler avec lui sur le long terme, a ajouté le dirigeant. Il apporte un beau mélange de compétence et de retours inspirés qui nous permettre à l’écurie de connaître de plus grands succès à l’avenir. C’est un compétiteur féroce, un membre populaire et fidèle de l’écurie. Nous sommes ravis qu’il nous apporte une base de travail stable nous permettant de continuer à progresser dans cette nouvelle ère de la F1. »