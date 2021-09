Williams : Latifi prolongé, Albon arrive en 2022

Introducing your 2022 Williams Racing drivers…@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! 🤩 pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq

Albon n’était pas certain de pouvoir revenir

C’est sans doute le nom qui était le moins attendu du côté de Williams. Quelques heures après l’officialisation du départ de George Russell, appelé à remplacer Valtteri Bottas aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes, l’écurie de Grove a mis fin au suspense concernant son duo de pilotes pour la saison 2022. S’il n’est guère surprenant de voir Nicholas Latifi conserver son baquet, sa famille étant un des bailleurs de fonds de l’écurie britannique, son nouveau coéquipier sera un revenant en Formule 1. Ecarté par Red Bull Racing cette saison pour céder son baquet à Sergio Pérez, pilote de réserve de l’écurie de Milton Keynes en parallèle d’un programme dans le championnat DTM, Alex Albon va retrouver un poste de titulaire au sein de l’écurie Williams. « C’est fantastique de pouvoir confirmer notre duo de pilotes pour 2022 et je suis ravi d’accueillir Alex Albon au sein de notre équipe, tout en confirmant la prolongation de notre collaboration avec Nicholas Latifi pour la saison prochaine », a déclaré Jost Capito, patron de l’écurie de Grove, dans un communiqué.Alors que le nom de Nyck de Vries, premier champion du monde de Formule E et pilote lié à Mercedes tout comme l’était George Russell, revenait le plus souvent autour de l’écurie Williams, c’est finalement un pilote identifié comme appartenant à la filière Red Bull qui va prendre la suite du Britannique. « Je suis heureux et impatient de revenir dans un baquet de Formule 1 en 2022, a confié le pilote thaïlandais dans un communiqué. Quand vous quittez la discipline pour une saison, il n’est jamais certain de pouvoir faire son retour donc je suis très reconnaissant envers Red Bull et Williams pour leur foi en moi et leur soutien dans mon retour sur la grille de départ. Je peux également apprécier les progrès faits par Williams cette saison et je suis impatient de les aider sur ce chemin en 2022. » Après des débuts sous les couleurs de Toro Rosso puis un passage en cours de saison 2019 chez Red Bull Racing, Alex Albon va découvrir une nouvelle écurie la saison prochaine et espère connaître la même réussite qu’Esteban Ocon qui, après avoir été sur la touche en 2019, a su rebondir chez Alpine.