Williams avec un moteur Mercedes jusqu'en 2025

Williams a annoncé vendredi dans un communiqué avoir renouvelé son partenariat avec Mercedes pour que la firme à l'étoile continue de fournir les moteurs à l'écurie jusqu'en 2025. Cette association, entre l'écurie fondée par Sir Frank Williams et Patrick Head et le constructeur allemand, a été initiée en 2014.

"Un superbe partenariat depuis six ans, a commenté Claire Williams, la directrice de l'équipe, avant d'ajouter: Mercedes-Benz est l'un des plus réputés fournisseurs de moteurs et nous pensons qu'ils continueront de fournir un pack moteur très compétitif."

Williams connaît depuis deux saisons des résultats catastrophiques, avec seulement 8 points pris depuis le Grand Prix d'Australie 2018.

Extending our power unit partnership with Mercedes-Benz until the end of 2025!



We’ve had some great moments over the past six years and we’re looking forward to many more as we fight our way back up the grid pic.twitter.com/KFM8juc23Q