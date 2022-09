Williams : Albon a dû être placé une nuit en soins intensifs

An update on Alex Albon.#WeAreWilliams

Albon entend être prêt pour Singapour

Alex Albon devrait retrouver son volant à Singapour mais le pilote thaïlandais a passé des heures difficiles. S’il a pris part aux deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Italie, ce vendredi à Monza, il a ensuite dû céder sa place à Nyck de Vries pour le reste du week-end. Ne s’étant pas senti bien à l’issue de la journée, le Thaïlandais a passé des examens ce samedi qui ont confirmé qu’il souffrait d’une crise d’appendicite avec une opération chirurgicale nécessaire pour régler le problème. Dans un communiqué, l’écurie Williams a toutefois confirmé que les suites de l’intervention ont réservé des complications liées à l’anesthésie générale. « Après l'opération, Alex a souffert de complications anesthésiques post-opératoires inattendues qui ont entraîné une insuffisance respiratoire, une complication connue mais peu fréquente, a confié l’écurie de Grove dans son communiqué. Il a été à nouveau intubé et transféré en soins intensifs. »Toutefois, après avoir fait « d'excellents progrès pendant la nuit », « la ventilation mécanique a pu être retirée hier (dimanche) matin », ajoute l’écurie Williams. « Il a désormais été transféré dans un service général et devrait rentrer chez lui demain (mardi), est-il également indiqué dans ce communiqué. Il n'y a pas eu d'autres complications. » Alors que la Formule 1 fait une pause de trois semaines à la suite d’un enchaînement de trois courses en trois week-ends en raison de l’annulation puis du non-remplacement du Grand Prix de Russie, Alex Albon aura suffisamment de temps pour être pleinement remis en vue de la 17eme manche de la saison. « Alex se concentre sur son rétablissement et sa préparation en vue du Grand Prix de Singapour, qui aura lieu à la fin du mois », ajoute l’écurie Williams. Le pilote thaïlandais, quant à lui, a tenu à remercier son écurie mais également « les équipes de soins, d'anesthésie et de soins intensifs de l'Ospedale San Gerardo-ASST Monza, l'équipe médicale de la FIA, son coach Patrick Harding et le Dr Luke Bennett de HINTSA Performance ».