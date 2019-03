Williams a déjà perdu son directeur technique

La saison de Williams n'a pas encore débuté que les problèmes s'accumulent. Après une monoplace non prête ce qui avait coûté les deux premiers jours de tests à Barcelone, le directeur technique et très expérimenté Paddy Lowe passé par McLaren et Mercedes, s'est "mis en congé de l'écurie pour des raisons personnelles", annonce Autosport. A dix jours du début de la saison, cela ne fait que renforcer le trouble qui entoure une écurie qui peine à se structurer et à retrouver une vraie stabilité, notamment en raison de gros problèmes financiers. Paddy Lowe, par ailleurs actionnaire de l'écurie, avait construit la monoplace 2018 qui avait terminé en queue de peloton en 2018.