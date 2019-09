Vettel court-circuite Leclerc

Près de 13 mois après sa dernière victoire en Formule 1 – à Spa le 26 août 2018 - Sebastian Vettel a renoué avec la gagne ce dimanche à Marina Bay, théâtre du Grand Prix de Singapour. Eclipsé ces dernières semaines par son irrésistible coéquipier - un Charles Leclerc vainqueur en Belgique et en Italie, coup sur coup, et encore poleman ce dimanche – le pilote allemand de la Scuderia Ferrari a signé sur le tracé urbain singapourien un succès plein d’autorité. Non sans un coup de pouce du team de Maranello qui ne manque pas d’interpeller.

A l’amorce du 20e tour, le quadruple champion du monde est soudainement rentré aux stands, court-circuitant ainsi la stratégie de son homologue monégasque, lequel a regagné les stands une boucle plus tard et n’a pu en ressortir avec l’ascendant. Un "undercut" parfait au bénéfice de Sebastian Vettel, en somme, et une voie toute tracée dès lors vers la victoire, sur un circuit qui n’autorise que peu de dépassements. Pas même lorsque la voiture de sécurité se mêle aux débats.

Une consigne d'équipe

Dans la deuxième partie de la course, la "safety car" a investi trois fois Marina Bay, à partir des 37e, 44e et 51e tours, sans pour autant redistribuer les cartes. Solidement accroché à son leadership, Vettel a su garder Leclerc dans ses rétroviseurs, et Max Verstappen, trop occupé à résister à la Mercedes de Lewis Hamilton au volant de sa Red Bull, plus loin encore. "Je suis très heureux, c'était une belle course. Je veux féliciter l'équipe car le début de saison a été compliqué, soufflait le lauréat du jour à chaud sur l’antenne de Canal+. Les dernières semaines pour moi n'ont pas été les meilleures. Il reste du travail, mais ça commence à payer…"

Quant à sa décision de rallier subitement les stands aux dépens de son coéquipier, Sebastian Vettel assure qu’il s’agit là d’une consigne d’équipe. "C'était un appel très tardif dans la voie des stands. J'ai tout donné sur le tour de sortie car j'avais deux voitures devant moi qui ne s’étaient pas encore arrêtées, dont Lewis, et j'ai été très surpris de ressortir devant." Décidément très pro, Charles Leclerc se contentera de cette explication, non sans grincer des dents. "Forcément, c'est difficile de devoir céder la victoire de cette manière, mais ce doublé reste un résultat positif pour l'équipe. Tous ceux qui ont travaillé sur la voiture le méritent. On arrivait ici en espérant le podium et on décroche les deux premières places. Donc j'en suis très satisfait, même si cette deuxième place ne me convient pas..."