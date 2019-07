Verstappen triomphe du chaos

Déjà la saison passée, la pluie avait fait des siennes à Hockenheim, précipitant l’erreur d’un Sebastian Vettel leader qui allait ainsi perdre le fil d’un championnat finalement remporté par Lewis Hamilton. L’édition 2019 du Grand Prix d’Allemagne n’aura certainement pas valeur de tournant cette année – tant les Mercedes semblent jouir d’une marge de manœuvre confortable – mais elle restera assurément comme la preuve que les Flèches d’argent – partiellement blanches pour fêter les 125 ans du constructeur allemand – ne sont pas infaillibles. Loin s’en faut.

Dans un Grand Prix rendu chaotique par la pluie, Lewis Hamilton, bien que poleman, et Valtteri Bottas n’ont pas su tirer leur épingle du jeu. Toto Wolff craignait la chaleur ce week-end, c’est l’humidité qui a eu raison de ses deux monoplaces. La première fois quand le Britannique a perdu le contrôle à mi-course pour écraser son aileron avant dans les panneaux dédiés au 125e anniversaire de Mercedes – une erreur synonyme de pénalité de cinq secondes pour entrée cavalière dans les stands, mais aussi et surtout d’une immobilisation de près d’une minute pour réparer les dégâts et ainsi achever les ambitions du champion du monde.

13 pilotes à l’arrivée

La seconde fois quand le Finlandais a fauté à son tour, à cinq boucles de l’arrivée et alors que le podium lui tendait les bras. A la décharge des deux pilotes leaders du championnat, l’avant-dernière courbe du circuit de Hockenheim – rendue dangereuse par un dégagement asphalté aux allures de patinoire – aura également coupé dans leur bel élan les Charles Leclerc (Ferrari) et Nico Hülkenberg (Renault), pourtant prétendants légitimes au podium lors de leur sortie de piste aux 29e et 41e tours respectivement.

A force de drapeaux jaunes et d’interventions de la "safety car", deux têtes d’affiche sont finalement sorties du lot: Max Verstappen et Sebastian Vettel. Un mois après son triomphe en Autriche, dans l’antre du team Red Bull, le Néerlandais a remis ça avec opportunisme, certes, mais aussi beaucoup d’autorité, s’imposant là comme la meilleure alternative à l’écrasante domination des Mercedes. Parti du fond de la grille après un souci de turbo enregistré dès la première session des qualifications la veille, le quadruple champion du monde allemand de son côté s’est offert une deuxième position inespérée, en doublant coup sur coup dans le "money time" les Lance Stroll (Racing Point) et Daniil Kvyat (Toro Rosso) – signe que ce Grand Prix d’Allemagne était sens dessus dessous. Pas moins de sept pilotes, ainsi, n’ont pas pu rallier le drapeau à damiers ce dimanche. Parmi lesquels un Pierre Gasly victime d’une crevaison cruelle à deux tours du but tandis qu’il bataillait avec le Thaïlandais Alexander Albon pour le gain de la sixième place…