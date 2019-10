Verstappen éclipse Hamilton et les Ferrari

Il faut remonter au 28 juillet dernier pour trouver trace d’une pole position signée Lewis Hamilton, celui-là même qui dimanche s’élancera sur le Grand Prix du Mexique avec de bonnes chances de le terminer en champion du monde, pour la sixième fois de sa carrière. Depuis lors, Charles Leclerc en a décroché quatre et Sebastian Vettel une pour le compte de Ferrari. Max Verstappen s’est chargé de saisir les deux autres pour Red Bull. Début août en Hongrie et ce samedi au Mexique. Ses deux premières pole en F1.

Alors que l’on attendait davantage les bolides de la Scuderia, apparus à leur aise lors des essais libres notamment, le Néerlandais a imposé son taureau rouge motorisé par Honda avec brio ce jour du côté de Mexico. Avec un chrono retentissant de 1'14"910 obtenu dès sa première tentative en Q3. Suffisant pour repousser Charles Leclerc (+0"266), Sebastian Vettel (+0"412) et même Lewis Hamilton (+0"504) loin de ses plates-bandes. "On a apporté de nouvelles pièces sur la voiture et on a montré aujourd'hui que l'on pouvait aller vite. On essaye toujours d'améliorer l'équilibre de la voiture et demain je vais tout donner, dixit le Batave, à chaud, sur l’antenne de Canal+. Je pense que l'on aura une belle course avec les Ferrari !"

Son rival monégasque, Charles Leclerc, ne dit pas autre chose. "La course sera longue demain. Avec la vitesse de pointe que nous avons, on devrait bien s'en sortir au départ." Même topo pour Sebastian Vettel, d’autant que l’Allemand, troisième, attaquera le Grand Prix du bon côté de la piste. "Oui, la course s’annonce longue. On a la vitesse, ça devrait bien se passer pour nous. J'espère prendre un bon départ et ensuite voir ce qu'il se passe. […] Je suis impatient d'être à la journée de demain !" Une journée de sacre, peut-être, pour Lewis Hamilton. Lequel n’aura peut-être pas à s’inquiéter outre-mesure de la performance de son premier dauphin et coéquipier Valtteri Bottas, victime d’une sortie de piste brutale en fin de qualifs. La seconde Mercedes étant fortement endommagée, rien ne dit que le Finlandais pourra tenir sa sixième place sur la grille de départ…