Un GP des Pays-Bas à Zandvoort dès 2020 !

Le Grand Prix des Pays-Bas va faire son retour au programme du championnat du monde Formule 1 dès 2020. La confirmation en a été faite ce mardi. Les supporters de Max Verstappen pourront se masser autour du circuit de Zandvoort pour assister aux exploits de leur protégé. La piste d'Assen a un temps été en concurrence mais sans succès. La course pourrait avoir lieu juste avant le Grand Prix de Monaco, soit à la place du Grand Prix d'Espagne.

Certains pilotes n'ont pas attendu l'officialisation d'une information connue de tous pour livrer leurs craintes sur les possibilités de doubler sur ce tracé.

