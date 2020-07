Un avertissement pour Bottas et Leclerc

Valtteri Bottas et Charles Leclerc ont enfreint le protocole Covid-19 de la FIA. Les deux pilotes ont quitté l'Autriche pendant la semaine pour se ressourcer, chez eux, à Monaco. Un comportement qui n'est pas interdit mais qui est déconseillé par les instances. Les deux premiers de la première course de la saison n'ont pas été sanctionnés mais Ferrari et Mercedes ont reçu un avertissement.



Pour éviter les risques de propagation du virus au sein des paddocks, la FIA avait décidé d'organiser les deux premiers grands prix de la saison sur le Red Bull Ring de Spielberg. Un choix qui permettait de limiter les voyages. D'où la recommandation faîtes au pilote de rester en Autriche. Un conseil qui n'a pas été suivi par le Finlandais de Mercedes et le Monégasque de Ferrari. L'un comme l'autre, ils ont précisé avoir pris les précautions nécessaires pour éviter une contamination. S'ils veulent capitaliser sur leurs résultats du premier week-end de course, ils ont intérêts à avoir dit vrai.