Todt: "Michael (Schumacher) continue à se battre"

Toujours très réservé quand il s’agit d’évoquer l’état de santé de son ami Michael Schumacher, victime d’un grave accident de ski en décembre 2013 à Méribel, Jean Todt s’est laissé aller à la confession plus qu’à son habitude ce dimanche sur les ondes de RMC, dans le cadre de l’émission les Grandes Gueules du Sport.

"C’est quelque chose de très privé, dixit le président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA). Michael est très bien entouré, il vit avec sa famille, dans sa maison en Suisse entre Genève et Lausanne. Et il continue à se battre. C’est la seule chose que je puisse dire aujourd’hui…"

La semaine passée dans les pages du JDD, l’ancien patron de la Scuderia Ferrari s’était montré plus loquace au sujet du fils du Kaiser, Mick: "Son nom de famille peut se révéler un avantage et un inconvénient. Ça peut lui ouvrir des portes mais après, il faut conduire la voiture. Mick a gagné en Formule 3 et se débrouille bien en F2… Il a déjà piloté une Ferrari en essais. Donc il en est capable… Possède-t-il cette étincelle du talent exceptionnel ? Peut-il réussir en F1 ? Je ne sais pas."