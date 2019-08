Schumacher, au nom du fils

C’était en 2004. Alors au sommet de sa gloire avec Ferrari, Michael Schumacher remportait le dernier Grand prix de Hongrie de sa carrière, au volant de sa F1 siglée du célèbre cheval cabré. Quinze ans plus tard, c’est donc le fils de l’ex-gloire des paddocks qui a pris la relève, en s’imposant ce dimanche dans la catégorie inférieure, pour s’offrir un premier succès en F2.

Après avoir décroché la pole, et au terme d’une course maîtrisée de bout en bout, le jeune pilote âgé de 20 ans, l’a emporté avec la manière, devant les yeux attendris de sa maman, présente pour applaudir son fils victorieux. Côté course, Schumacher n’a donc rien lâché, prenant d’entrée le meilleur sur son futur dauphin, le Japonais Nobuharu Mastuschita, et profitant des courbes du Hungaroring, réputé pour gêner les coureurs dans les dépassements.

Au classement général, l’Allemand de l’écurie Prema est 11e avec 45 points, à des années-lumière du leader, Nyck de Vries (196 pts). Mais l’essentiel n’était évidemment pas là ce week-end pour Mick Schumacher, qui poursuit donc son apprentissage de la meilleure de manières, et peut continuer d’espérer obtenir un baquet en F1, à court ou moyen terme.

Celui qui a intégré début 2019 la Ferrari Driver Academy et qui s’est offert deux jours d’essais sur une Formule 1 en marge du Grand Prix de Bahreïn continue de tracer son sillon. Un sillon dont la trajectoire laisse augurer un avenir au potentiel chatoyant, même s'il est bien trop tôt pour anticiper un destin sportif identique à celui de son illustre père.