Saison 2021 : Vers une annulation de trois Grands Prix ?

La saison de Formule 1 n’a pas encore commencé qu’elle est déjà fortement perturbée par le coronavirus. Censé être le théâtre de l’ouverture de l’exercice 2021, le Grand Prix d’Australie initialement prévu le 21 mars, a été reporté au 21 novembre. Cette modification du calendrier fait alors du Grand Prix de Bahreïn la première course de la saison. Le Grand Prix de Chine, lui, a été enlevé du calendrier et sera remplacé par celui de Portimão, dont l’officialisation est retardée. Et ce n’est peut-être pas fini. Désormais, le spectre d’une annulation plane au-dessus de trois courses, les Grands Prix de Monaco (23 mai), Bakou (6 juin) et Montréal (13 juin), selon Formula1.nl. Pour rappel, ces trois Grands Prix ont déjà été rayés du calendrier l’an dernier en raison de la pandémie. Le média néerlandais va même jusqu’à affirmer que l’annulation des trois courses citées est entérinée et sera annoncée le mois prochain.

La saison de F1 déjà chamboulée

Concernant Monaco et Bakou, la difficulté de maintenir l’événement résulte du milieu urbain dans lequel se trouve le circuit. Plusieurs semaines sont nécessaires pour mettre en place le circuit et les autres infrastructures indispensables au bon déroulement de la course. C’est également le cas au Canada, où la politique du pays concernant le coronavirus est très stricte. Pour remplacer ces courses, trois destinations du calendrier de l’an dernier sont déjà évoquées. La Turquie (Istanbul Park) sur le créneau du Grand Prix de Monaco, ainsi que l’Italie (Mugello) et l’Allemagne (Nürburgring) pour remplacer les Grands Prix de Bakou et Montréal. Si ces changements sont approuvés, l’Italie accueillera trois Grands Prix en 2021, ceux d’Imola (18 avril), du Mugello et de Monza (12 septembre).



Calendrier de la saison 2021 de F1

28 mars : Bahreïn (Sakhir)

18 avril : Italie (Imola*)

2 mai : à définir

9 mai : Espagne (Barcelone)

23 mai : Monaco (Monaco)

6 juin : Azerbaïdjan (Bakou)

13 juin : Canada (Montréal)

27 juin : France (Le Castellet)

4 juillet : Autriche (Spielberg)

18 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)

1er août : Hongrie (Budapest)

29 août : Belgique (Spa)

5 septembre : Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre : Italie (Monza)

26 septembre : Russie (Sotchi)

3 octobre : Singapour (Singapour)

10 octobre : Japon (Suzuka)

24 octobre : Etats-Unis (Austin)

31 octobre : Mexique (Mexico City)

7 novembre : Brésil (Sao Paulo)

21 novembre : Australie (Melbourne*)

5 décembre : Arabie Saoudite (Jeddah**)

12 décembre : Abu Dhabi (Yas Island)



*Sous réserve de l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile

** Sous réserve d'homologation du circuit