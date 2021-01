Saison 2021 : Vers un retour des départs à 14h00

Après trois saisons, la Formule 1 a décidé de faire machine arrière. En effet, lors des saisons 2018, 2019 et 2020, la plupart des Grands Prix ont vu leur départ donné aux environs de 15h10. Un changement que Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la discipline, a présenté comme étant une faveur faite aux diffuseurs qui ont l’habitude de prendre l’antenne à l’heure pile mais également aux chaînes nord-américaines afin de limiter l’influence du décalage horaire sur les audiences. Mais, selon une information du magazine britannique Autosport, un nouveau changement se préparer en vue de la saison 2021 dont le coup d’envoi doit être donné le 21 mars prochain à Melbourne, si l’évolution de la crise sanitaire permet l’arrivée des écuries en Australie sans la contrainte d’une quarantaine de deux semaines.

Les écuries veulent pouvoir remballer plus tôt

En effet, les dix écuries présentes sur la grille de départ auraient donné leur accord pour ramener l’horaire de départ des Grands Prix disputés sur le continent européen à 14h00, heure de Paris. Une officialisation est attendue de la part de la FIA et de Liberty Media très prochainement. Pour justifier cette prise de position, les écuries ont mis en avant des soucis principalement logistiques. En effet, avec un départ fixé à 15h10 et une durée de l’événement qui ne peut dépasser trois heures, au lieu de quatre jusqu’en 2020, les dirigeants ont mis en avant un horaire trop tardif pour conclure le rangement du paddock afin de rallier le circuit suivant, dans le contexte d’un calendrier en constante expansion. De plus, certains diffuseurs ont considéré que ces dix minutes supplémentaires n’ont fait que rallonger inutilement les émissions d’avant-course. Une avancée de 70 minutes qui ne devrait concerner que les Grands Prix en Europe, les horaires des autres Grands Prix devraient être fixés afin de permettre une audience la plus importante possible partout dans le monde.