Saison 2020 : Le retour du GP de Turquie se précise

La saison 2020 de Formule 1 va bien comporter 17 manches au lieu des 22 initialement prévues. Alors que, depuis plusieurs semaines, Chase Carey avant annoncé son intention d’avoir entre 15 et 18 Grands Prix en 2020, essentiellement organisés en Europe, la promesse va prochainement être tenue. S’il est actuellement acquis que treize Grands Prix auront lieu d’ici au 1er novembre avec les ajouts du Nürburgring, de Portimão et d’Imola, qui sera organisé sur deux jours, la saison va se conclure avec deux courses à Bahreïn, normalement sur deux configurations radicalement différentes, avant la traditionnelle finale à Abu Dhabi à la mi-décembre. Si la F1 comptait pouvoir aller en Chine et/ou au Vietnam avant ce crochet au Moyen-Orient, la décision des autorités chinoises de ne pas organiser d’événements internationaux en 2020 et la situation sanitaire en Asie devrait aboutir sur une annulation prochaine des deux événements.

Istanbul sur la route du Moyen-Orient

Face à cela et afin de tenir ses engagements envers les diffuseurs du championnat du monde, la F1 a l’opportunité de programmer une course aux environs du 15 novembre, qui précéderait les trois dernières manches prévues les 29 novembre et 6 décembre à Sakhir puis le 13 décembre sur le circuit de Yas Marina. Alors qu’une des pistes menait au circuit Angel-Nieto de Jérez de la Frontera, celle menant à l’Istanbul Park, qui était déjà évoquée en juillet dernier, va prochainement être confirmée selon une information du magazine Autosport. La Formule 1 ferait ainsi son retour en Turquie neuf ans après la dernière course organisée sur le circuit d’Istanbul, qui avait reçu les louanges des pilotes pour son tracé et surtout son quadruple gauche à haute vitesse qui a été répliqué en sens inverse pour le Circuit des Amériques, à Austin. Le choix de la Turquie serait également logistique puisque le matériel transporté à Istanbul serait ensuite transporté vers Bahreïn pour la fin de saison. Avec 17 Grands Prix, la saison 2020 ne serait alors pas une saison « au rabais » comme beaucoup ont pu l’imaginer.



FORMULE 1 / SAISON 2020

Calendrier provisoire (les dates à confirmer sont en italique)

5 juillet : Autriche (Red Bull Ring)

12 juillet : Styrie (Red Bull Ring)

19 juillet : Hongrie (Hungaroring)

2 août : Grande-Bretagne (Silverstone)

9 août : GP du 70eme anniversaire (Silverstone)

16 août : Espagne (Barcelone-Catalogne)

30 août : Belgique (Spa-Francorchamps)

6 septembre : Italie (Monza)

13 septembre : Toscane Ferrari 1000 (Mugello)

27 septembre : Russie (Sotchi)

11 octobre : Eifel (Nürburgring)

25 octobre : Portugal (Portimão)

1er novembre : Emilie-Romagne (Imola)

15 novembre : Turquie (Istanbul)

29 novembre : Bahreïn (Sakhir)

6 décembre : Bahreïn II (Sakhir)

13 décembre : Abu Dhabi (Yas Marina)