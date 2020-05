Saison 2020 : Le gouvernement autrichien donne son aval pour deux courses au Red Bull Ring

La Formule 1 a fait un pas de plus vers le début de sa saison 2020. Alors que la crise sanitaire a stoppé net les plans initialement prévus, forçant à une annulation à la dernière minute du Grand Prix d’Australie mais également de nombreux reports ou annulations d’épreuves dont les Grands Prix de Monaco et de France, les monoplaces vont pouvoir prendre la piste en Autriche. En effet, après une fuite de l’information par le site Motorprofis, le gouvernement autrichien a confirmé avoir validé sans réserve, via le ministère de la Santé, le plan sanitaire mis en place par Liberty Media et la FIA afin d’organiser deux courses sur le circuit du Red Bull Ring, à Spielberg, les 5 et 12 juillet prochain. La F1 va ainsi pouvoir mettre en place son plan de « biosphère » permettant d’isoler autant que possible le paddock du reste de la population, avec des tests réguliers, une arrivée par des vols charters et les écuries installées et confinées dans des hôtels réservés.

Le ministère autrichien de la Santé confirme le huis clos

Selon le site de la chaîne nationale ORF, les autorités locales que sont la direction de la santé de Styrie mais également l’administration du district de Murtal devaient encore valider ce plan mais n’ont pas émis la moindre objection au vu de la communication du gouvernement autrichien. Toutefois alors que le site Motorprofis assurait sans entrer dans les détails que, au-delà du personnel des écuries, 500 personnes supplémentaires seraient autorisées dans l’enceinte du circuit, sans toutefois donner plus de détails sur ce sujet, le communiqué du gouvernement s’est montré très clair : « Les deux courses de F1 les 5 et 12 juillet 2020 à Spielberg, en Styrie, se dérouleront sans spectateurs, les organisateurs ont présenté un concept de sécurité complet et professionnel ». Les tribunes du Red Bull Ring resteront ainsi vides pour les deux courses qui donneront le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1. Une décision que le MotoGP, qui compte également faire étape en Autriche, doit regarder de très près.