Saison 2019 : Les trophées de la rédaction

La course de l’année : Un Grand Prix d’Allemagne incroyable

Le « Most Valuable Driver » de l’année : Lewis Hamilton au sommet de son art

La révélation de l’année : Lando Norris, élève studieux

Le Français de l’année : Pierre Gasly, le miraculé

Le moment fort de l’année : Leclerc vainqueur à Spa en mémoire d’Anthoine Hubert



"This one is for Anthoine"

An emotional moment for @Charles_Leclerc, as he secures his first ever F1 win and a first victory of the 2019 season for @ScuderiaFerrari#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/VwV86aQ8FE



— Formula 1 (@F1) September 1, 2019

La communication radio de l’année : Bottas vindicatif en Australie

Le dépassement de l’année : Le coup de roue victorieux de Verstappen en Autriche

La déception de l’année : Ferrari a trop souvent eu tout faux

Le mauvais coup de l’année : Racing Point pas fair-play avec Renault

Comme très souvent en Formule 1, ajoutez de la pluie au scenario d’un Grand Prix et vous aurez droit à une course folle ! Si le Grand Prix du Brésil, avec son podium le plus jeune de l’histoire de la discipline, était un candidat tout aussi désigné pour ce Trophée,. La pluie n’a cessé d’aller et venir sur la piste allemande, qui ne sera pas au calendrier de la saison 2020, imposant aux pilotes et écuries un véritable jeu d’équilibriste pour tirer le maximum des conditions de course. Un petit jeu auquel Charles Leclerc, Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton ou encore Valtteri Bottas, qui ont tous deux manqué la célébration des 120 ans d’implication de Mercedes en sport automobile, se sont avérés les perdants contrairement à Max Verstappen.Parti dernier après avoir été dans l’incapacité de participer aux qualifications la veille, l’Allemand a profité de ce scénario absolument fou pour remonter jusqu’au deuxième rang devant... Daniil Kvyat, qui a alors offert à la Scuderia Toro Rosso le deuxième podium de son histoire mais pas le dernier de la saison. Le Russe a profité de l’occasion pour signer son deuxième podium en F1 après celui obtenu lors du Grand Prix de Chine 2016 quelques semaines avant sa rétrogradation chez Toro Rosso pour faire place à… Max Verstappen.Hamilton au presque-parfait en 2019 ! Sacré champion du monde à deux Grands Prix de la fin de la saison,. Face à une Scuderia Ferrari absente en début de saison et une écurie Red Bull Racing qui a mis du temps avant de prendre la mesure de sa monoplace et du moteur Honda, avec réussite,. Les erreurs venant du numéro 44 ont été trop rares tout au long de la saison (de la méforme habituelle de Mercedes en Autriche à l’accrochage avec Alexander Albon au Brésil, dont il a immédiatement pris la responsabilité avant d’être logiquement sanctionné par les commissaires de la FIA, en passant par une course à oublier en Allemagne) pour l’empêcher de s’imposer.. Au terme de cette saison, les chiffres parlent pour Lewis Hamilton. Le Britannique a, en effet, été le seul pilote à avoir parcouru tous les tours possibles cette saison, il a remporté 11 des 21 Grands Prix et, en course, a toujours été bien placé avec seulement 24 boucles passées hors du Top 5 en piste cette saison. Une saison qu’il a terminée en donnant une implacable leçon à ses rivaux lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.C’est auréolé d’une deuxième place en Formule 2 lors de la saison 2018 derrière George Russell, titularisé chez Williams, que Lando Norris a débarqué en Formule 1 dans une écurie McLaren en plein renouveau. Si Carlos Sainz Jr a offert à l’écurie de Woking son moment de gloire avec son premier podium en cinq ans lors du Grand Prix du Brésil,. Le natif de Bristol a, en effet, brillé par sa régularité avec onze arrivées dans les points en 21 Grands Prix et une sixième place à Bahreïn et en Autriche comme meilleur résultat. Des résultats qui lui ont permis de conclure cette saison 2019 à la onzième place du classement pilotes, à seulement trois longueurs de Sergio Pérez et cinq de Daniel Ricciardo., lui qui était couvé par McLaren depuis plusieurs années. Aidé par un châssis de l’écurie de Woking dont le niveau de performance n’a cessé de progresser au fil de la saison, faisant oublier une saison 2018 plus que difficile, le Britannique a donné des gages quant à l’avenir et,Si on devait s’arrêter sur la première moitié de la saison, Pierre Gasly n’aurait pas pu ambitionner d’être le Français de l’année, il n’y aurait d'ailleurs sans doute pas eu de Trophée à remettre dans cette catégorie. Quand Romain Grosjean a été plombé par une Haas qui n’a jamais évolué dans le bon sens,. En permanence tancé par Christian Horner et l’intransigeant Helmut Marko lors d’un début de saison gâché par des accidents lors des essais de pré-saison, le Rouennais a craqué sous la pression et n’a jamais pu donner sa pleine mesure. Dans l’ombre d’un Max Verstappen autour de qui tout tourne, le Français a été écarté après douze courses pour céder la place à Alexander Albon, pas forcément plus convaincant avec la Toro Rosso lors du début de saison mais qui a pour lui d’être Thaïlandais, ce qui résonne toujours bien dans le groupe Red Bull. Mais plutôt que de se morfondre, Pierre Gasly a vu dans ce retour à Faenza une occasion de se refaire un moral et, opportuniste comme jamais lors du Grand Prix du Brésil,. Confirmé chez Toro Rosso, qui s’appellera AlphaTauri en 2020, le Français aura l’occasion de montrer à ses dirigeants qu’il faudra toujours compter sur lui à l’avenir.Si la Formule 1 a parfois connu le meilleur cette saison, avec des batailles épiques en piste, elle a surtout connu le pire à Spa-Francorchamps. Etoile montante du sport automobile français, champion de GP3 en 2018,, qui se remet lentement des très graves blessures dont il a été victime dans le choc. Un drame qui a marqué le paddock de la F1 et notamment ses amis proches. C’est sans doute ce supplément d’âme qui a poussé Charles Leclerc le lendemain. Le Monégasque, parti de la pole position, a fait mieux que résister à la charge de Lewis Hamilton pour aller chercher sa première victoire en Formule 1, la première pour un natif de la Principauté. Une victoire qu’il a immédiatement dédiée à son ami au moment de saluer son équipe Ferrari par la radio. «, a déclaré à la radio Charles Leclerc après avoir passé la ligne d’arrivée. C’est bon mais, ouais, c’est difficile de la savourer dans un tel week-end. » Le temps de la célébration n’était pas venu à Spa-Francorchamps au vu de la tragédie mais, une semaine plus tard, la fête a été au rendez-vous à Monza, sur les terres de Ferrari pour la deuxième victoire du Monégasque.» C’est ainsi que Valtteri Bottas, au terme d’un Grand Prix d’Australie qu’il a copieusement dominé, a salué ses détracteurs. Celui qui, maladroitement, avait été présenté comme le « lieutenant » de Lewis Hamilton par Toto Wolff à l’issue du Grand Prix de Hongrie 2018,, où il a dû se plier aux ordres de l’écurie Mercedes pour favoriser son leader. Des ordres auxquels il n’a cessé d’obtempérer dans une loyauté qui lui a permis de garder son baquet en 2019 mais également en 2020, poussant Esteban Ocon vers Renault après avoir passé une année sur le banc de touche, lui qui a été écarté chez Racing Point pour céder la place au fils du nouveau patron, Lance Stroll. Face à ces critiques, Valtteri Bottas a profité d’une course parfaite à Melbourne, au cours de laquelle il a pris le meilleur sur Lewis Hamilton dès le premier virage avant de s’enfuir pour s’imposer avec 21 secondes d’avance sur son coéquipier. Un début de saison en fanfare, dans tous les sens du terme, qui n’a pas été suivi d’effet. «, a déclaré Valtteri Bottas quand il est revenu sur cette saillie verbale. C’est venu comme ça, je voulais juste leur adresser mes meilleures salutations. » Un message qui a dû être bien reçu.A la suite du décès de Charlie Whiting avant le Grand Prix d’Australie, la FIA a nommé Michael Masi directeur de course de la F1 en lieu et place de l’historique figure britannique. Et ce dernier a mis en pratique une philosophie bien différente de celle dictée par son prédécesseur depuis de nombreuses années, celle du «». Autrement dit, le moindre contact ne serait plus nécessairement sanctionné d’une pénalité, ce qui a vu le retour du drapeau noir et blanc, synonyme de « carton jaune » pour les pilotes. Ce changement a été plus ou moins bien compris par les pilotes et c’est Max Verstappen qui a été le premier à en tirer parti.mais en difficulté avec des pneus usés bien plus rapidement par sa Ferrari. A trois tours de l’arrivée et après une première tentative manquée au tour précédent, le pilote Red Bull Racing s’est glissé à l’intérieur du virage 3 pour forcer le passage au prix d’un coup de roues qui a poussé le Monégasque hors de la piste. Une manœuvre du Néerlandais qui a rappelé celle entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton au même virage en 2016 et qui aurait pu être sanctionnée par les commissaires de la FIA.Williams et son maigre point venu couronner une saison manquée, Haas et sa VF-19 bien née mais au développement manqué auraient pu prétendre à ce Trophée si peu convoité.. En plus d’une monoplace trop souvent à la rue en course par manque d’efficacité aérodynamique et de maniabilité dans les portions sinueuses, les dirigeants de la Scuderia n’ont jamais réellement su canaliser la rivalité entre « l’ancien » Sebastian Vettel et le « jeune loup » Charles Leclerc.. Débutée par une désillusion à Melbourne, cette saison 2019 aurait pu se terminer par une disqualification à Abu Dhabi en raison d’une erreur administrative. La rivalité entre les deux pilotes de l’écurie de Maranello a été toujours plus intense et son paroxysme a été ce Grand Prix du Brésil.Jugé trop tendre, Mattia Binotto a manqué sa première saison comme patron de la Scuderia en décidant de ne pas décider entre ses deux pilotes pour désigner un numéro 1 et un numéro 2, ce que Ferrari a toujours fait pour être performante. Des leçons qui devront être tirées pour l’avenir, surtout si la rumeur d’une arrivée de Lewis Hamilton en 2021 prend du poids.En Formule 1, il y a historiquement deux manières de régler les soucis liés à l’application ou à l’interprétation de la réglementation technique. Il y a la façon douce notamment utilisée par Red Bull Racing cette saison afin d’alerter la FIA face à ses doutes concernant moteur Ferrari qui pourrait être illégal. Et il y a la façon dure.Alors que l’écurie française avait récolté neuf points,mettant en avant l’utilisation d’un système permettant de régler automatiquement la répartition de freinage en fonction de la distance parcourue. Un tel système est utilisé par l’écurie d’Enstone depuis de nombreuses années, Romain Grosjean ne l’a pas caché à la suite de l’éclatement de l’affaire. Mais, grâce à des informations divulguées par un ancien employé de la formation française, ce n’est qu’à un moment où ça pouvait lui être favorable dans la lutte pour la cinquième place que la réclamation est venue. La FIA a finalement statué en faveur de Racing Point Une dénonciation loin d’être fair-play qui a été finalement vaine car Renault a bien fini la saison cinquième quand Racing Point a pris la septième place du classement constructeurs.