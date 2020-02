Renault : Ricciardo ne pense pas à son futur

🏁 CLASSIFICATION (END OF DAY 4) 🏁

P1 for Kubica 💪

Solid lapping all-round for our 1️⃣9️⃣ runners#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Lyey95Zwu0



— Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Ricciardo pas encore tourné vers 2021

Habitué à se battre pour le podium et la victoire avec Red Bull Racing, Daniel Ricciardo a changé d’ambiance chez Renault. Arrivé au sein de l’écurie française en début de saison passée, l’Australien a connu une saison 2019 difficile avec, comme meilleur résultat, une quatrième place à l’occasion du Grand Prix d’Italie, à Monza. Initialement engagé avec la « marque au losange » jusqu’au terme de la saison 2020, Daniel Ricciardo s’attend à être contacté en vue de 2021 et au-delà et ce alors qu’on lui prête déjà des discussions avec Ferrari, où Sebastian Vettel est dans la même situation. « Je répondrai à des appels, c'est sûr, mais je veux avant tout que cela fonctionne, a assuré le pilote australien en marge des essais de Barcelone, qui ont repris ce mardi avec le meilleur temps signé par Robert Kubica au volant de l’Alfa Romeo. Je ne veux pas donner l'impression que je suis venu chez Renault uniquement pour quitter Red Bull, et que j'attends la prochaine grosse équipe. Je veux vraiment que ça fonctionne. »Pour Renault, la révolution que la Formule 1 va vivre en 2021 sera un tournant. Alors que le règlement technique sera remis à zéro et que les dépenses liées à la performance seront encadrées, le marché des pilotes pourrait être mouvant. En effet, mis à part Max Verstappen, Esteban Ocon et Charles Leclerc, tous les pilotes arrivent à la fin de leurs contrats au terme de la saison. Mais, Daniel Ricciardo, le concède, tout cela est encore loin pour beaucoup de monde, lui compris. En effet, l’Australien compte vivre une saison 2020 meilleure que celle vécue en 2021. « L'étape à franchir est de faire mieux cette année que la saison dernière, et j'espère tirer assez de la voiture cette année, afin que cette aventure continue après mon contrat de deux ans. C'est le scénario idéal, a déclaré le pilote Renault. Il est trop tôt pour parler d'autres possibilités au conditionnel, et d'un avenir ailleurs. On ne veut pas faire d'histoires, nous n'avons même pas commencé la saison, donc je ne pense pas à 2021. Je ne peux pas encore y penser. » Reste que, sans aucun doute, son téléphone va souvent sonner durant la saison.