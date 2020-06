Renault : Retour en piste au Red Bull Ring pour Daniel Ricciardo

Renault s’adapte aux règles sanitaires

A trois semaines du lancement de la saison 2020 de F1, les écuries commencent à reprendre leurs marques. Alors que Mercedes a fait rouler Valtteri Bottas et Lewis Hamilton à Silverstone sur la monoplace 2018 dès la semaine passée, l’écurie Renault a fait de même sur la piste qui va accueillir les deux premières manches du championnat au début du mois de juillet, le Red Bull Ring. En raison de la réglementation qui interdit de rouler avec les monoplaces actuelles et de la saison précédente lors de telles séances d’essais privés, Renault a permis à Daniel Ricciardo, qui va quitter l’écurie française à l’issue de la saison pour rejoindre McLaren, de retrouver le rythme de la Formule 1 au volant de la R.S.18, sa monoplace 2018, avec une livrée intégralement noire, sensiblement la même que celle dévoilée à Barcelone lors des essais de présaison.Ces essais, qui se prolongeront durant la journée mercredi avec Esteban Ocon au volant en lieu et place de son coéquipier, permettent également aux membres de l’écurie Renault de s’adapter aux strictes règles sanitaires que la F1 va imposer pour les premiers Grands Prix de la saison. En effet, le port du masque sera obligatoire dans le paddock pour tout le personnel des équipes, mais également pour les pilotes à leur descente de la monoplace. De plus, la distanciation sociale devra être respectée le plus scrupuleusement possible durant les week-ends de course. Cette journée de roulage sur le Red Bull Ring, la première depuis la fin des essais de présaison à Barcelone en février dernier, a permis à Daniel Ricciardo de boucler pas moins de 115 tours, soit une distance supérieure à 500km. De quoi retrouver le rythme avant les Grands Prix d’Autriche et de Styrie prévus les 5 et 12 juillet prochains.