Renault rend hommage à Hulkenberg avant son dernier Grand Prix

Nico Hulkenberg sera remplacé la saison prochaine par Esteban Ocon dans la garage Renault à côté de Daniel Ricciardo. Un choix assumé par l'écurie française ce qui ne l'empêche pas de rendre un hommage appuyé à celui qui va disputer sa dernière course avec l'écurie française lors du Grand Prix d'Abou Dhabi.

«La contribution de Nico a été déterminante dans notre reconstruction et notre progression. Nous avons profité de son expérience et sa capacité à obtenir de bons résultats et cela a joué un rôle important dans le parcours de Renault en F1», a ainsi plaidé Cyril Abiteboul, le patron de l'écurie Renault F1 pour F1.com.