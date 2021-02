Red Bull Racing : Sergio Pérez envoie un message à Mercedes

Il fait partie de ceux qui représenteront une autre écurie en 2021. Sergio Pérez a quitté à l’issue de la saison dernière Racing Point (devenue Aston Martin) pour Red Bull Racing, où il remplace Alex Albon, non reconduit comme pilote titulaire pour cette saison. A un mois du début de l’exercice 2021 à Bahreïn, le Mexicain s’est entretenu avec le site officiel de la Formule 1. Il a annoncé ses objectifs et le moins que l’on puisse dire, c’est que « Checo » n’est pas venu chez Red Bull Racing pour faire de la figuration. La suprématie de Mercedes a assez duré à son goût, et s’il y bien une écurie qui peut dominer les Flèches d’argent, il s’agit de celle basée à Milton Keynes. « Je pense que l'objectif est de gagner (le championnat du monde). Il y a évidemment un processus à suivre. Nous devons prendre le dessus et j'espère que la voiture est assez bonne pour cela, mais nous devons attendre et voir. Mercedes a eu un bon avantage ces dernières années, alors j'espère que cette saison, nous serons capables de réduire l'écart et de leur donner du fil à retordre », a-t-il lancé, sûr de ses forces et de celles de sa nouvelle maison.

Pérez dans les starting-blocks

Pour y parvenir, l’écurie autrichienne pourra s’appuyer sur deux hommes d’expérience. A 31 ans, Sergio Pérez sort de sa saison la plus aboutie avec une quatrième place au classement des pilotes et une première victoire, à Sakhir. Max Verstappen, lui, a terminé la saison 2020 sur la dernière marche du podium du classement général. Il entend bien continuer à grimper dans la hiérarchie et déloger Lewis Hamilton du trône. « Nous sommes impatients de monter dans la voiture et de commencer à nous battre pour obtenir autant de points que possible pour l'équipe », a affirmé Pérez. Le rendez-vous est donné au 28 mars à Bahreïn pour faire un premier bilan !