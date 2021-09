Red Bull Racing : Pour Horner, Gasly reste une option en vue de 2023

Horner : « Il reste un pilote Red Bull Racing »

Après l’annonce par Red Bull Racing de la reconduction de Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen pour la saison 2022, Pierre Gasly s’était senti frustré. Le pilote français, auteur d’excellents résultats depuis son retour chez AlphaTauri, a su élever le niveau de son écurie avec des performances sensationnelles telle sa victoire à Monza l’an passé ou encore son podium à Bakou plus tôt cette année. Dans un entretien accordé à Jean Alesi pour Canal+, le Rouennais n’avait pas caché son amertume après la décision de l’écurie de Milton Keynes. « C'est sûr qu’avec les résultats que j'ai eus cette année, je fais la meilleure saison chez Toro Rosso et AlphaTauri, tous pilotes confondus, depuis qu'ils ont commencé en F1 sur les quinze dernières années. Et je ne suis pas récompensé pour monter plus haut, s’est lamenté le pilote français. C'est vrai que c'est triste et un peu frustrant d'un côté, et d'un autre côté c'est comme ça, ce sont des choses qui sont en dehors de mon pouvoir. Malheureusement ce n'est pas moi qui décide. »Malgré tout cela, Christian Horner a décidé de faire confiance une saison de plus au Mexicain, ce qui est une première pour un pilote n’étant pas issu de la filière Red Bull. Toutefois, le patron de l’écurie de Milton Keynes n’est pas insensible aux performances du pilote français. « Je n'exclurai jamais rien. Il pilote à un très bon niveau. Il est encore très jeune, il fait du bon travail, a assuré Christian Horner au site officiel de la F1. Pour 2023, nous avons plusieurs options disponibles, donc quand vous êtes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est exactement ce que nous voulons. » Le dirigeant britannique reconnait toutefois l’excellent travail effectué par le Normand, qui pointe actuellement à la neuvième place du classement pilotes avec 66 points et devance notamment Esteban Ocon, Fernando Alonso ou encore Sebastian Vettel. « Pierre Gasly a fait un travail phénoménal avec AlphaTauri ces deux dernières saisons, et leurs aspirations continuent de croître, c’est donc une bonne chose qu'il conserve le volant de leader là-bas, a ajouté Christian Horner. Il reste un pilote Red Bull Racing prêté à AlphaTauri. » Des déclarations qui devraient faire plaisir au Rouennais, lui qui ambitionne un retour à Milton Keynes pour démontrer l’étendue de ses progrès.