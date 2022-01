Red Bull Racing : Marko affirme que Honda va rester jusqu'en 2025

Honda ne va pas totalement tourner le dos à la Formule 1. Alors que le motoriste japonais, revenu dans la discipline en 2015, devait cesser son engagement au terme de la saison 2021, la situation a profondément changé. En effet, si un accord avait été trouvé pour que l’usine de Sakura construise les moteurs utilisés par Red Bull Racing et AlphaTauri cette saison avant de passer le témoin à la branche « Powertrains » du groupe autrichien dès 2023, Helmut Marko a dévoilé un changement de plan. « Nous avons maintenant aussi trouvé une solution complètement différente de celle envisagée à l’origine, a assuré le conseiller de Red Bull dans un entretien accordé au magazine autrichien Autorevue. Les moteurs seront fabriqués au Japon jusqu'en 2025, nous n'y toucherons pas du tout. » Une décision qui est surtout un tour de passe-passe réglementaire. En effet, afin d’attirer un ou plusieurs motoristes dont le groupe Volkswagen à moyen terme, la Formule 1 envisage une série de concessions, dont un budget maximal rehaussé.

Red Bull veut les mêmes concessions que Volkswagen

Or, Red Bull ne pourrait pas en profiter dans le cas où sa branche moteurs lançait son activité avant 2026. « Cela signifie que les droits et toutes ces choses resteront chez les Japonais, ce qui est important pour 2026 car cela fera de nous des nouveaux venus », a ainsi confirmé Helmut Marko. Ce dernier a également mis en avant le fait que cette décision pourrait bénéficier à Honda d’un point de vue technologique. « Au fil de nos succès toujours plus grands, les Japonais se sont mis à réfléchir. Et notamment au fait qu'ils pouvaient bien sûr utiliser les connaissances sur les batteries pour leur phase d’électrification, a ajouté l’ancien pilote autrichien. Il était donc initialement prévu qu'ils ne fabriqueraient nos moteurs que pour 2022. Désormais, il a été décidé que cela se poursuivrait jusqu'en 2025, ce qui est bien sûr un énorme avantage pour nous. » Alors que le groupe Red Bull et Honda n’ont pas officiellement communiqué sur le sujet, les détails de la future collaboration entre les deux partenaires restent à préciser, notamment concernant le nom que portera le moteur utilisé dès 2022 par Red Bull Racing et AlphaTauri.