Red Bull : Horner pensait devoir attendre Austin

Rarement une surprise aura procuré autant de bonheur à Christian Horner. Le directeur de course de l'écurie Red Bull était persuadé que le champagne resterait au frais ce week-end à Suzuka lors du Grand Prix du Japon. Il n'a pas changé d'avis - en tout cas pas tout de suite - en dépit de la victoire de Max Verstappen, dimanche lors d'une course arrêtée pendant près de deux heures en raison de la pluie et que les organisateurs ont arrêtée trois heures après le départ, comme le veut le règlement. Le hic, c'est que le Néerlandais, finalement désigné vainqueur, avait uniquement bouclé 28 des 53 tours que propose ce GP du Japon. Cela n'a pas empêché la FIA de récompenser Verstappen de 25 points et donc de valider officiellement son deuxième sacre consécutif de champion du monde, dans la mesure où ce sont les conditions qui ont contraint l'organisation à suspendre la course pendant deux heures et non les commissaires eux-mêmes. Pour Horner, tout content malgré tout de récolter ces 25 points venus sacrer le vainqueur sortant six manches avant la fin de la saison, Verstappen n'aurait pas dû empocher autant, au même titre que le Britannique estime que la totalité des points n'aurait pas dû être décerné dimanche étant donné le scénario.

Horner : "Quelle merveilleuse surprise !"

"Je pense que c’est une erreur que quelque chose comme ça n’ait pas été inclus après les problèmes que nous avons eus à Spa l’année dernière. De toute évidence, les règlements n’ont pas été nettoyés. Il nous semblait qu’on n’allait pas obtenir tous les points on ne faisait pas 75% de la course (...) Je suis sûr qu'ils vont revoir cette règle à l'avenir." Red Bull et son patron, qui pensaient devoir patienter au plus tôt jusqu'au GP des Etats-Unis, à Austin le 23 octobre prochain, ont donc pu finalement sabrer le champagne plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Horner ne s'en est pas plaint, bien au contraire, mais il n'a pas caché son étonnement, d'ailleurs assez grand. "Nous pensions que nous allions nous rapprocher d’un point, mais au final, le coup de Sergio (Perez) avec Charles (Leclerc) a donné le championnat du monde à Max (Verstappen). Vous pouviez voir la surprise sur nos visages, mais quelle merveilleuse surprise !" De quoi oublier très vite ce point du règlement mal appliqué selon lui et qui l'a d'abord fait tiquer avant que la surprise puis la joie prennent nettement le dessus.