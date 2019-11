Red Bull-Horner : "2020 sera une année très chère "

Le nouveau règlement pour 2021 était évidemment au centre des débats pendant le Grand Prix des Etats-Unis, ce week-end. Et Christian Horner, le patron sportif de Red Bull, ne semble pas ravi des perspectives. Au moins pour 2020.

"Nous serons tous très occupés avec deux types de monoplaces du fait des nouvelles règles. Je maintiens que cela aurait été mieux d'introduir la limite de budget en premier, comme ça on aurait dépensé moins dès maintenant. 2020 sera une année très chère et très occupée, tant sur que en dehors des pistes", a-t-il lâché pour De Telegraaf.

Les équipes les plus riches vont en effet dépenser beaucoup d'argent l'an prochain afin de préparer les projets pour 2020 et 2021 en même temps. Ils devront ensuite limiter les coûts et se réorganiser avec moins de monde. Mais tout le travail effectué avant 2021 leur permettra de partir avec un avantage certain.