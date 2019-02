Red Bull-Gasly: "Le potentiel est là"

Pierre Gasly avait hâte d’enfin pouvoir découvrir la RB15 en piste. Le Normand a effectué son premier roulage mardi à Barcelone lors des essais. Avec un meilleur chrono en 1’19’’814 et 92 tours, il a effectué une grosse journée, avec un seul problème en fin de séance avec une sortie de piste.

"C’était très excitant de revenir dans la voiture après la longue trêve hivernale. Ça a été une journée très productive. Le potentiel est là. Ce n’était que la 2e journée de tests, on a encore besoin de travail pour bien comprendre le fonctionnement de la monoplace, comment en tirer le meilleur, mais les premiers retours sont très bons", a plaidé Gasly. Max Verstappen va prendre le relais pour la 3e journée ce mercredi avant qu'il ne termine cette première série de tests ce jeudi.

First day with the #RB15 in the books for @PierreGASLY! #F1Testing pic.twitter.com/KZACoV4UqD