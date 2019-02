Red Bull dévoile une ligne très agressive

Red Bull aime tout particulièrement se mettre en lumière pour les présentations de ses monoplaces. La version 2019 n'échappe pas à la règle avec une livrée qui ne devrait pas être celle qui sera utilisée en course cette saison. Une monoplace 2019 qui marque une rupture forte avec l'arrivée de Honda en lieu et place du bloc Renault. Comme toujours la précision des courbes de la RB19 est fine et l'aérodynamique soignée. Souvent considéré comme le meilleur châssis du plateau, Red Bull va tenter, avec cette nouvelle association, de retrouver un titre de champion du monde qui le fuit depuis 2013.