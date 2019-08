Red Bull-Albon: "Un grand saut dans le grand bain"

Promu hier dans le second baquet de Red Bull à la place de Pierre Gasly - rétrogradé quant à lui dans son écurie de la saison dernière, Toro Rosso - Alexander Albon a partagé lundi soir sur son compte Twitter à la fois sa surprise et sa motivation suite à cette annonce.

"Surréaliste de m’avoir donné cette énorme opportunité de piloter pour Red Bull. Je ne peux pas assez vous remercier de croire en moi et d’avoir rendu cela possible. C’est un grand saut, dans le grand bain, mais j’ai mon maillot", plaisante-t-il.

Le pilote thaïlandais pense ensuite à son ex-équipe et à sa rentrée pleine de promesses: "Merci à tout le monde chez Toro Rosso, particulièrement à Franz Tost (directeur de l'écurie, ndlr), pour leur soutien permanent durant ma première année en F1. Maintenant, je suis concentré sur ma course avec l’équipe à Spa." Reste pour lui à prouver que les dirigeants de Red Bull ont bien fait de lui faire confiance.

1/2 : Surreal to have been given this massive opportunity @redbullracing ! Can’t thank you enough for believing in me and making this possible. It’s a big jump into the deep end, but I’ve got my swimming shorts on! pic.twitter.com/3kRzQP1U6f

2/2: Thanks to all the guys at @ToroRosso, especially Franz Tost for the massive opportunity in F1 and never-ending support throughout my first year! Now to focus for my first race with the team in Spa pic.twitter.com/KvgNmtlkSx