Racing Point : L’écurie deviendra Aston Martin Racing en 2021

Dénommée SportPesa Racing Point F1 Team depuis le début de la saison 2019, l’écurie britannique présidée par Lawrence Stroll changera de nom l’année prochaine pour devenir Aston Martin Racing, et ce pour une durée d’au moins dix ans. Le milliardaire canadien de 60 ans, père de Lance, l’un des deux pilotes de l’écurie (avec le Mexicain Sergio Perez), a en effet investi 216 millions d’euros pour détenir 20% d’Aston Marin, la célèbre marque de voitures de luxe anglaise créée en 1913. Lawrence Stroll, qui avait pris le contrôle de l’écurie Force India il y a 18 mois, va ainsi devenir le directeur exécutif d’Aston Martin. « Aston Martin Lagonda produit des voitures de luxe parmi les plus emblématiques, conçues et fabriquées par des personnes très talentueuses. Notre investissement annoncé aujourd'hui assure la sécurité financière de l'entreprise et le fait qu'elle pourra évoluer avec une position économique renforcée », a déclaré le milliardaire canadien, qui espère relancer à la marque, à la peine face à Porsche, Ferrari ou encore McLaren.

Aston Martin a déjà disputé deux saisons en F1

Suite à cette annonce de ce vendredi, l’écurie Red Bull, baptisée « Aston Martin Red Bull Racing » depuis début 2018, a annoncé la fin de son partenariat avec la marque anglaise à la fin de la saison 2020, après 15 victoires et 50 podiums. En 2021, le nom d’Aston Martin fera son retour en F1 pour la première fois depuis 1959-1960, où l’écurie avait terminé cinquième, puis huitièmes du classement des constructeurs, avec Roy Salvadori, Carroll Shelby et Maurice Trintignant.