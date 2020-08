Racing Point : L'appel contre la sanction frappant l'écurie a fortement déplu à Lawrence Stroll

“I do not often speak publicly, however I am extremely angry at any suggestion we have been underhand or have cheated. My integrity - and that of my team - are beyond question.”



Stroll : « Ces accusations sont totalement inacceptables et fausses »



Stroll « consterné » par Renault, McLaren, Ferrari et Williams

. Alors que, avant le Grand Prix du 70eme anniversaire, la FIA a statué sur les réclamations déposées par Renault et sanctionné l’écurie Racing Point, une bonne partie du paddock s’est élevée contre des sanctions jugées trop clémentes. En effet, pour avoir utilisé des écopes de freins avant et arrière mises au point par Mercedes alors que le règlement en la matière a évolué entre 2019 et 2020, imposant aux écuries de développer en interne ou en collaboration avec un prestataire extérieur à la F1,. Une décision qui a été contestée par Ferrari, McLaren, Williams et, bien évidemment, Renault.Une réponse qui a pris la forme d’un long communiqué publié sur le site officiel de l’écurie qui, dès 2021, prendra le nom Aston Martin. Sans grande surprise, l’homme d’affaires canadien défend son écurie et son honneur. « Je ne m'exprime pas souvent publiquement, mais, en particulier les commentaires de nos concurrents., tonne Lawrence Stroll. Ces accusations sont totalement inacceptables et fausses.. Tout le monde chez Racing Point a été choqué et déçu par la décision de la FIA et maintient fermement notre innocence » Revenant ensuite sur la complexe procédure mise en place les autorités sportives, qui confirment que si les écopes de freins de la RP20 répondent au règlement technique, elles sont contraires au règlement sportif, le Canadien critique la FIA elle-même. «, critique Lawrence Stroll. Le règlement, tel qu'il est rédigé, indique qu'après 2019, aucune autre information sur la conception des écopes de frein ne pouvait être partagée ou acquise.Dans la dernière partie de son communiqué, l’homme d’affaires canadien n’y va pas par quatre chemins et critique ouvertement les quatre écuries qui ont décidé d’interjeter appel de la décision des commissaires de la FIA. « Au-delà du fait évident que Racing Point a respecté le Règlement Technique,, tonne Lawrence Stroll. Ils traînent notre nom dans la boue et je ne resterai pas sans rien faire et je n'accepterai pas cela. J'ai l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour prouver notre innocence.» En conclusion, le patron de l’écurie Racing Point a tout de même un mot de compréhension envers la FIA, mise dans une situation inédite au regard du chemin pris par l’écurie britannique pour mettre au point sa monoplace, directement inspirée de la Mercedes 2019 : «». Reste que Racing Point, qui a participé au Grand Prix du 70eme anniversaire avec un matériel identique aux courses précédentes, a été sanctionné d’une troisième réprimande de la part des commissaires.