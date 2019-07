Quand Hamilton fait le chauffeur pour Williams

50 ans en Formule 1, ça se fête ! Frank Williams a eu le droit à deux tours avec pour pilote un certain Lewis Hamilton. Et le Britannique n'a pas fait semblant, jouant le jeu en prenant les courbes comme il sait le faire avant d'enchaîner avec des donuts. Et celui qui a créé une écurie mythique en F1 a retrouvé le sourire.

Over 50 years, Frank Williams has amassed 9 constructor titles, 7 driver titles, 114 race wins, and countless unforgettable memories



We decided to add one more...@pirellisport @MercedesAMGF1 @WilliamsRacing #F1PirelliHotLaps pic.twitter.com/JTeAy49YjN