Première victoire en F2 pour Schumacher

L'apprentissage se poursuit vite et bien pour Mick Schumacher. Le pilote Prema s'est imposé ce dimanche en Formule 2 sur l'Hungaroring de Budapest, signant au passage sa première victoire dans la catégorie.

Parti en pole position, l'Allemand de 20 ans a résisté de bout en bout, écœurant notamment son dauphin du jour, Nobuharu Matsushita (Carlin), contraint de se contenter de la deuxième place, devant Sergio Sette Camara (Dams).

Côté tricolore, Anthoine Hubert (BWT Arden) termine 11e. Au classement général, Nyck de Vries (ART GP), 6e en Hongrie, reste leader et augmente légèrement son avance sur son premier poursuivant, Nicholas Latifi (Dams), qui a quant à lui terminé 7e.

For the first time in 1️⃣5️⃣ years, the Schumacher name wins in Hungary!



The magic moment @SchumacherMick crossed the line for his first F2 win #HungarianGP #F2 pic.twitter.com/7W8UpjXFsb