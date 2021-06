Mercedes : Les discussions sur son avenir sont proches, assure Valtteri Bottas

Contract talks between @ValtteriBottas and Mercedes might not be too far away, according to the Finn ⬇️#F1 https://t.co/TdpKd7zGmm

Bottas : « Je suis loin d’être parmi les plus anciens »

Valtteri Bottas est sans doute à la croisée des chemins. Remplaçant de Nico Rosberg chez Mercedes à la retraite de ce dernier fin 2016, le Finlandais arrive au bout de son contrat à l’issue de la saison 2021. En difficulté depuis le début de la saison et actuellement sixième du championnat du monde pilotes à 58 points de Max Verstappen, Valtteri Bottas pourrait être poussé vers la sortie, avec notamment George Russell qui piaffe d’impatience à l’idée de rejoindre Lewis Hamilton chez les Flèches d’Argent. Dans des propos recueillis par le site officiel de la F1, le Finlandais assure qu’il ne s’est pas encore assis autour d’une table avec Toto Wolff pour aborder le sujet de son avenir. « Tout d’abord, nous n’avons pas encore échangé sur le sujet car c’est un championnat assez intense et il est important d’avoir la paix au travail afin de pouvoir se concentrer sur la performance, qui est l’essentiel », a ainsi confié Valtteri Bottas. S’il ajoute être certain que « ce moment viendra », le pilote Mercedes met en avant le calendrier très resserré, avec notamment des enchaînements de trois Grands Prix, pour justifier ce qui pourrait être un retard dans les négociations.Toutefois, le Finlandais assure s’attendre à une ouverture très prochaine des négociations. « J’imagine que, de manière tout à fait naturelle, nous allons peut-être commencer à discuter dans le mois à venir, a ainsi assuré Valtteri Bottas. D’expérience, je sais qu’il est plus confortable pour tout le monde que cela soit réglé le plus tôt possible. Ça va bientôt se produire, mais ce n’est pas encore le moment. » Mais, que ce soit chez Mercedes ou ailleurs, le natif de Nastola assure qu’il a « encore quelques bonnes années » devant lui et qu’il s’améliore au fil des saisons. « Je suis loin d’être parmi les plus anciens pilotes sur la grille donc, en théorie, j’ai encore du temps devant moi mais vous ne savez jamais ce que l’avenir vous réserve, assure le Finlandais, un brin philosophe. Je prend tout ça week-end après week-end et nous verrons bien ce qui va se passer. » Toutefois, si les négociations ne sont pas encore ouvertes, c’est potentiellement parce que Valtteri Bottas n’entre plus dans les plans de Mercedes à l’avenir. En effet, selon Sky Sport Italia, l’écurie allemande aurait d’ores-et-déjà pris la décision de se séparer de lui à l’issue de la saison. De là à relancer l’hypothèse Russell, il n’y a qu’un pas.