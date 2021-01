Mercedes : Les critiques sont une motivation pour Valtteri Bottas

Valtteri Bottas est un personnage clivant. Le Finlandais, arrivé chez Mercedes à la suite du départ à la retraite de Nico Rosberg à l’issue de la saison 2016, est la cible incessante de critiques liées à son manque de performance. Mais, face à un Lewis Hamilton au sommet de son art, le natif de Nastola fait de son mieux. Face à ceux qu’il présente comme des « commentateurs de canapé », avec des critiques qui sont reparties de plus belle après le Grand Prix de Sakhir durant lequel George Russell l’a mis en difficulté, le Finlandais assure que toutes ces critiques sont, en fin de compte, une véritable source de motivation. « Les critiques me motivent vraiment beaucoup. J'ai beaucoup appris à essayer de faire en sorte que ces choses ne m'atteignent pas, assure dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport celui qui a remporté neuf Grands Prix dans sa carrière. J'essaie d'éviter cette négativité. Mais, qu'importe ce que vous faites, il y aura toujours de la négativité : parfois moins, parfois plus et c'est la même chose avec la critique. Mais c'est une motivation de donner tort aux gens. Aucun doute là-dessus. »

Bottas admet que se mesurer à Hamilton « n'est pas une tâche aisée »

Le message que Valtteri Bottas tient tout de même à faire passer, c’est qu’affronter Lewis Hamilton à armes égales n’est pas évident. « Si vous regardez les chiffres, Lewis est le pilote le plus victorieux de l'histoire de la F1, et je dois me mesurer à lui avec une bonne vitesse et de la régularité week-end après week-end. Donc, non, ce n'est pas une tâche facile, assure le Finlandais. Mais ça me motive réellement, et c'est le but pour moi d'essayer de le battre. Cela me permet de continuer et de me pousser, espérons, vers un niveau supérieur. » Une présence aux côtés du septuple champion du monde qui peut également être une source d’apprentissage pour celui qui a disputé 157 Grands Prix depuis le début de sa carrière. « Il y a des occasions où j'ai eu du mal à comprendre comment c'était possible, qu'il s'agisse d'un seul virage ou d'un relais sur une certaine piste avec un certain type de pneus. Mais il y a toujours des raisons et nous cherchons toujours ces raisons, ajoute Valtteri Bottas. Je sais que l'équipe a des ingénieurs très intelligents, donc ils peuvent toujours rechercher les raisons, donner une explication et me dire comment je peux essayer de me mettre au niveau ou faire mieux. » Un état d’esprit qui devrait permettre au Finlandais de continuer à répondre aux critiques.