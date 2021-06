Mercedes : La séance d'essais de Romain Grosjean reportée

We’re disappointed to announce that @RGrosjean's Mercedes test has been postponed because of travel restrictions and quarantine requirements.

We're committed to giving Romain his chance in a Mercedes F1 car and we're working to reschedule the test later this summer. 🙏 pic.twitter.com/nCuBlQCxvu



— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 16, 2021

Romain Grosjean devra se montrer un peu plus patient. Après avoir dû renoncer à participer aux festivités du Grand Prix de France, le Genevois ne sera pas en mesure de prendre le volant de la Mercedes W10 durant toute une journée d’essais le 29 juin prochain comme initialement prévu. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, l’écurie Mercedes confirme devoir se résoudre à reporter à une date ultérieure. « Nous sommes déçus d'annoncer que le test de Romain Grosjean avec Mercedes a été reporté en raison de restrictions sur les voyages et d'exigences de quarantaine », annonce la formation allemande. En effet, avec la récente décision des autorités britanniques de retarder la levée de certaines restrictions et le calendrier de la saison resserré dans les semaines à venir, le Grand Prix de France étant immédiatement suivi par deux courses en Autriche, l’organisation de cette journée d’essais exceptionnelle est devenue un casse-tête insoluble pour l’écurie basée à Brackley.Toutefois, il n’est pas question pour Mercedes d’annuler purement et simplement cette séance d’essais, issue d’une promesse faite par Toto Wolff peu après l’accident subi par Romain Grosjean. « Nous nous sommes engagés à donner à Romain sa chance au volant d'une Mercedes F1 et nous travaillons à reprogrammer ce test plus tard cet été », confirme l’écurie allemande dans son communiqué. Un report qui intervient alors que Romain Grosjean a dû renoncer aux tours de démonstration prévus en marge du Grand Prix de France. En effet, avancée d’une semaine à la suite de l’annulation du Grand Prix de Turquie, la manche hexagonale du championnat du monde de F1 tombe désormais le même week-end que la course d’IndyCar de Road Atlanta, à laquelle Romain Grosjean va prendre part avec l’écurie Dale Coyne Racing with RWR afin de tenter d’oublier son week-end raté à Detroit.