Mercedes : Hamilton ne se voit pas dominer le début de saison

Hamilton : « Une quantité considérable de rythme à trouver »

Tous les pilotes en conviennent, l’incertitude est totale avant le début de la saison de F1. Alors que les monoplaces roulent ce samedi pour la dernière journée d’essais de présaison avant le premier Grand Prix, le week-end prochain à Bahreïn, c’est Mercedes qui attire les regards avec une W13 désormais dépourvue de pontons. Mais, alors que le Britannique et son nouveau coéquipier George Russell n’affolent pas les chronos, les adversaires des Flèches d’Argent assurent que l’écurie basée à Brackley cache son jeu et se montrera impitoyable quand ça comptera. Présent face à la presse ce samedi, le septuple champion du monde n’a pas hésité à tirer un bilan pessimiste de ces essais. « Pour le moment, je ne pense pas que nous nous battrons pour la victoire. Mais il y a un potentiel dans notre voiture pour nous y amener, a assuré Lewis Hamilton. Nous devons juste être capables de l'extraire et de résoudre certains problèmes, et c'est ce sur quoi nous travaillons. » Alors que Mercedes semble se retrouver dans une situation similaire à celle de l’an passé, avec des essais de présaison loin d’être concluants suivis de trois victoires sur les quatre premières courses, le natif de Stevenage assure qu’il y a « beaucoup de différences » entre les deux situations.Un constat qui semble logique tant les monoplaces ont changé en l’espace de douze mois avec une nouvelle philosophie mise en place pour favoriser le spectacle. « Je crois que nous avons des défis beaucoup plus importants cette fois-ci, et on ne parle pas de changements qui se font en une semaine, a ainsi déclaré Lewis Hamilton. Je pense que ça prendra un peu plus de temps. Mais d'après ce que l'on m'a dit, il y a une quantité considérable de rythme à trouver. » Toutefois, affirmant que « tout le monde fait un travail incroyable à l’usine », le Britannique est convaincu que, le cas échéant, son équipe trouvera les solutions afin de revenir aux avant-postes. « Nous aurons une bien meilleure démonstration de notre rythme. Mais je pense que les gens seront peut-être surpris, ajoute le pilote Mercedes. Ou du moins, vous savez, ils continuent à parler de nous en disant que nous nous rabaissons, mais c'est un peu différent cette année. » Toutefois, alors que Mercedes a caché son jeu avec une monoplace à la carrosserie largement modifiée entre les essais de Barcelone et ceux de Bahreïn, ses rivaux ne prendront sans doute pas les déclarations de Lewis Hamilton pour argent comptant.