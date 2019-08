Mercedes confirme Bottas pour 2020

Mercedes a tranché. Entre lancer Esteban Ocon ou poursuivre avec Valtteri Bottas pour accompagner Lewis Hamilton, Toto Wolff a décidé de miser sur la continuité. L'équipe championne du monde a en effet confirmé ce jeudi le Finlandais, 2e du championnat du monde avec 188 points contre 250 à son coéquipier, pour 2020.

Il reste à savoir désormais si Ocon, actuel pilote de réserve, rebondira dans une autre équipe (Renault ?) la saison prochaine.

To whom it may concern... He’s staying! @ValtteriBottas will race for the team next season! pic.twitter.com/BRqSNoCJye