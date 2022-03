McLaren : Ricciardo sera présent pour le GP de Bahreïn

Ricciardo se dit prêt pour la saison

L’écurie McLaren peut souffler ! Alors que Lando Norris a dû assurer seul les trois derniers jours d’essais de pré-saison sur le circuit de Sakhir la semaine passée, la formation britannique était dans l’incertitude concernant Daniel Ricciardo. Quelques jours avant ces essais, le pilote australien est tombé malade et, après avoir obtenu des résultats négatifs lors de tests de dépistage du coronavirus, il a finalement été testé positif. Une situation qui l’a contraint à se mettre à l’isolement et a remis en cause sa participation au Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison 2022, organisé ce week-end. Une possibilité qui a poussé McLaren à trouver un accord avec Alpine afin de pouvoir compter sur Oscar Piastri le cas échéant. Toutefois, le champion 2021 de Formule 2 n’aura pas l’occasion de faire ses débuts en Formule 1 ce vendredi.En effet, au travers d’un communiqué, l’écurie McLaren a confirmé ce mercredi que Daniel Ricciardo « a désormais effectué un certain nombre de tests négatifs et sera donc de retour dans le paddock jeudi, prêt à participer au GP de Bahreïn ce week-end », ajoutant que que son pilote « s'est senti mieux chaque jour tandis qu'il continuait à récupérer en isolement, conformément à la législation locale de Bahreïn ». Celui qui est surnommé le « Honey Badger » a confirmé être « prêt pour le Grand Prix de Bahreïn ainsi que pour la saison à venir ». « J'étais déçu de ne pas être dans la voiture la semaine dernière mais, bien que malade, j'ai pu rester en contact avec l'équipe, discuter avec Lando Norris au sujet de la voiture et me préparer du mieux possible pour le week-end de course, a confié l’Australien. Je veux tirer le maximum des séances d'essais libres pour mieux comprendre la voiture et tout peaufiner afin d'être prêt pour les qualifications et le départ de dimanche. » Un début de saison qui permettra à McLaren, quatrième du championnat 2021, de jauger sa place dans la hiérarchie.