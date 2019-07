McLaren confirme Sainz et Norris pour 2020

L'écurie McLaren n'a pas traîné. En net regain de forme depuis le début de la saison avec la 4e place provisoire au classement des constructeurs pour meilleure preuve, l'écurie britannique a décidé de prolonger l'aventure la saison prochaine avec les deux mêmes pilotes. L'idée d'un retour de Fernando Alonso a donc été officiellement écartée.

"Les performances de Carlos et Lando ont été décisives dans les progrès de l'équipe. Leurs retours ont permis aux ingénieurs de développer la MCL34 et de préparer la MCL35. Carlos a eu un rôle clé dans le développement grâce à son expérience tandis que Lando a été incroyablement rapide pour intégrer les demandes de la F1 et il gagne en confiance chaque week-end", a confié Andrea Seidl, le directeur sportif de l'écurie.

Carlos and Lando announce our 2020 driver line-up in the most Carlos and Lando way possible.



Read more ➡️ https://t.co/CGAVEqqcSa pic.twitter.com/xnK1I37rKz