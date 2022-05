McLaren : Brown rejette à nouveau un potentiel rachat par Audi

McLaren n’est définitivement pas à vendre ! C’est le message que Zak Brown, patron de l’écurie de Woking a voulu faire passer en marge du Grand Prix de Miami. Le groupe Volkswagen a, en effet, confirmé l’arrivée en Formule 1 de ses marques Audi et Porsche pour 2026, quand la nouvelle réglementation moteur entrera en vigueur. Le patron du groupe allemand a récemment confirmé l’information mais Herbert Diess a également glissé que « chez Porsche, ces projets sont déjà relativement concrets, chez Audi pas tant que ça ». Si le premier cité devrait se lier à Red Bull Racing, avec notamment un partenariat autour de la nouvelle filiale Red Bull Powertrains, la « marque aux anneaux » est à la recherche d’un partenaire ou d’une écurie dont elle pourrait prendre le contrôle. L’option de créer une nouvelle écurie, ce qu’Andretti veut faire pour 2024, est écartée en raison du coût que cela pourrait générer. Les noms de Williams, Sauber ou encore McLaren sont régulièrement cités comme potentielles cibles d’Audi.

Brown écarte un rachat, pas un partenariat

Mais, pour cette dernière, ce n’est pas une option qui est sur la table. « Nos actionnaires sont très investis dans McLaren. Nous avons bien eu des conversations avec Audi, et nous ne sommes pas à vendre, a affirmé Zak Brown dans le paddock du Miami International Autodrome dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Nous sommes très engagés pour notre avenir et nous nous débrouillons vraiment bien en piste. » Si McLaren a été mise en difficulté par la crise économique qui a suivi la crise sanitaire, l’arrivée de nouveaux partenaires lui a permis de sauver la mise. « MSP Sports Capital est arrivé et a investi. Vous savez tous dans quelle situation nous nous trouvions il y a 18 mois, a rappelé le patron de l’écurie britannique. Cela paraît désormais lointain, surtout vu la situation actuelle. Nos termes pour tout partenariat seraient de conserver la propriété de l'écurie. » Toutefois, alors que le contrat liant McLaren à Mercedes pour la fourniture moteur s’achève fin 2025, un potentiel partenariat avec Audi reste une possibilité.